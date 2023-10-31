الوالي يرصد معاناة المهاجر المغربي في “الطابع”

2023-10-31 / 14:18
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نجلاء مزيان: هبة بريس

ينافس الفيلم المغربي “الطابع” لصاحبه رشيد الوالي ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة في الدورة الثالثة والعشرين للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، حيث تم عرضه ليلة أمس الإثنين بحضور كل من الإخوة الوالي و الفنان القدير حميد الزوغي و عدد من السينمائيين و الممتبعين للشأن الفني و الثقافي.

و في هذا الصدد، كشف الفنان المغربي في تصريح خاص لجريدة “هبة بريس” أن المشاركة في مهرجان له اسمه و وزنه هو أمر ضروري، مبرزا أن حصول العمل على جائزة سواء تعلقت بالمونتاج، الأداء، أو الإخراج فهي تحفز الطاقم وتعطيه شحنة وطاقة كبيرتين.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن المهرجان الوطني للفيلم بطنجة له مكانة خاصة في قلبه خاصة و أن أول مشاركة له كانت بذات التظاهرة، حيث حصد آنذاك جائزة أحسن ممثل(1994).

و عن فيلمه “الطابع”، أكد الوالي أنه يوجه مجموعة من الرسائل منها التعايش و التسامح، التعلق بأرض الوطن، معاناة المهاجر المغربي، فضلا عن تسليطه الضوء على بعض الفترات التاريخية.

و واصل المتحدث ذاته:”الشيباني كيخدم حياتو كلها ملي كيعطيواه التقاعد، ميقدرش يجي للمغرب ويجلس أكثر من 6 أشهر،حيث كتيحدلو، بأي حق غادي تحيدلو زعما ضروري تعطيه 2 دريال ويخسرها ففرنسا ومكتقدوش كيسكن ف 2 مترو و فظروف غير إنسانية”.

و أضاف قائلا:”كتجي فرنسا وكتقولك حنا كنديرو من أجل الإنسانية، مكاين والو كلشي كذوب، لذلك من فيلمي و من خلال أفلام آخرين نثيرو النقاش باش على الأقل الشيبانيين لي عندنا نحافظوا على كرامتهم في آخر حياتهم”.

و عن رأيه في عرض الفيلم الذي تدور أحداثه بين شخص مغربي والآخر يهودي وتبرز مدى العلاقة القوية التي تجمعهما، خاصة في ظل الظروف الراهنة و توثر الأوضاع، قال الوالي:”المغاربة كيميزوا مكتوجهوش، حنا كل الديانات كنعرفوهم، الفيلم هو دعوة للتسامح و التعايش بيناتنا..كفانا كره، كل واحد لي فيه يكفيه و كل واحد عندو همو”مشيرا أن الفيلم تم تصويره منذ ثلاث.

وفي الأخير وجه النجم المغربي رسالة للأشخاص الذين يبحثون عن “البوز” و يعلقون بطريقة سلبية قائلا:”كاين لي كيكتب لك واش الناس كتموت وانتما كديرو الاحتفال، هو كيمشي يخدم و مول القهوة كيبيع القهوة، الشيفور و الطبيب كيديرو مهنتهم و انت ملي كتدير مهنتك كيقولو عليك واش الناس كتموت، شنو واش توقف الحياة منديرو حتى حاجة، إذن هاد الناس ميمكنلكش تبعهم، و بعض المرات تعلم تسد ودنيك”.

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