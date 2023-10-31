تازة.. انتشال جث.ة طفل غرق في وادي

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت قوات الإنقاذ لمصالح الوقاية المدنية ليلة الإثنين / الثلاثاء من أسبوعنا الجاري، حسب مصدر ” هبة بريس ” من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر سبع سنوات ، بعد غرقه في مياه وادي بمركز جماعة أولاد زباير بدائرة وادي أمليل نفوذ إقليم تازة .

وحسب ذات المصدر، فالطفل خرج من المنزل مساء يوم الاثنين قصد اللعب، قبل أن يختفي عن الأنظار ليبدأ عنه البحث من طرف عائلته وأقاريبه، حيث تمكنت العائلة من العثور على نعليه بجانب الوادي مكان الواقعة يبعد بعشرات الأمتار من مركز الجماعة في اتجاه جماعة بني لنت.

ويضيف ذات المصدر، أن قائد المنطقة حل على الفور لعين المكان مرفوقا بعناصر للقوات المساعدة والدرك الملكي للقيام بالمتعين، حيث تم انتشال جثة الطفل الغريق ونقله صوب مستودع الاموات بالمستشفى الإقليمي بمدينة تازة.

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