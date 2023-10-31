سلا تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
– سلا : 15 ملمتر
– فاس: 12 ملمتر
– سطات: 07 ملمترات
– إفران ومكناس: 06 ملمترات
– الرباط : 03 ملمترات
– الصويرة-الميناء وسيدي سليمان: (02) ملمتران
– تازة : ملمتر واحد
– المحمدية وشفشاون والنواصر وآسفي والجديدة والدار البيضاء والقنيطرة والناظور وبنسليمان والحسيمة وتيط مليل وتطوان: أقل من مليمتر.
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8 تعليقات
الحمد لله على كل خيراته ..
الأمطار الأخيرة انعشت أمال الفلاحين وبداية موفقة ان شاء الله..
الحمد لله اللهم زد وبارك في ذالك ..
أمطار الخير التي بشرنا بها انزلت الرحمة في قلوب العباد..
أمطار الخير في جل مدن المملكة وسلا تسجل أعلى التساقطات المطرية..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..
اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يارب العالمين..
الحمد لله على كل حال والقادم سيكون أفضل إن شاء الله تعالى..