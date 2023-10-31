سلا تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-10-31 / 13:04
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– سلا : 15 ملمتر

– فاس: 12 ملمتر

– سطات: 07 ملمترات

– إفران ومكناس: 06 ملمترات

– الرباط : 03 ملمترات

– الصويرة-الميناء وسيدي سليمان: (02) ملمتران

– تازة : ملمتر واحد

– المحمدية وشفشاون والنواصر وآسفي والجديدة والدار البيضاء والقنيطرة والناظور وبنسليمان والحسيمة وتيط مليل وتطوان: أقل من مليمتر.

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