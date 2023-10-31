بنسعيد: “خصصنا 24 مليار سنتيم لدعم قطاع الصحافة”

2023-10-31 / 12:45
11
هبة بريس - الرباط

كشف وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن وزارته خصصت 24 مليار سنتيم “240 مليون درهم” مقابل 63 مليون درهم السنة الماضية، لدعم قطاع الصحافة.

وذكر الوزير في كلمته باجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، المخصص لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لقطاعات الشباب والثقافة والتواصل برسم السنة المالية 2024، صباح يومه الثلاثاء، أن الوزارة أعدت مرسوما “في مراحله الأخيرة” ستتم المصادقة عليه، لتنظيم صرف الدعم “مرتين في السنة” وضمان تحقيق أهدافه.

وشدد بنسعيد، على أن وزارته تسعى الى إصلاح ودعم المقاولات الصحفية وتكوين العاملين بها لإشعاعها ومساهمتها المهنية والجادة في الدفاع عن القضايا الوطنية وكذا محاربة الأخبار الزائفة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رغم طمأنة أخنوش للنقابات.. إضراب التنسيقيات يشل المؤسسات التعليمية فإلى أين؟

رغم طمأنة أخنوش للنقابات.. إضراب التنسيقيات يشل المؤسسات التعليمية…

2023-10-31 / 13:49
Photo of تحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن على طاولة مجلس الحكومة

تحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن على طاولة مجلس…

2023-10-31 / 13:38
Photo of بسبب النظام الأساسي.. دكاترة التربية الوطنية يعلنون خوض إضراب وطني

بسبب النظام الأساسي.. دكاترة التربية الوطنية يعلنون خوض إضراب…

2023-10-31 / 13:33
Photo of سلا تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

سلا تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-10-31 / 13:04
Photo of عبد الجليل: “51 مليون شخص سيسافرون في قطارات المغرب هذا العام”

عبد الجليل: “51 مليون شخص سيسافرون في قطارات المغرب…

2023-10-31 / 12:30
Photo of وزير النقل: “الحكومة خصصت 6 مليارات درهم لدعم المهنيين منذ ارتفاع أسعار المحروقات”

وزير النقل: “الحكومة خصصت 6 مليارات درهم لدعم المهنيين…

2023-10-31 / 11:59
Photo of “وليداتنا كيضيعو”.. أولياء أمور التلاميذ يحتجون بسبب “الإضرابات” + فيديو

“وليداتنا كيضيعو”.. أولياء أمور التلاميذ يحتجون بسبب “الإضرابات” +…

2023-10-31 / 11:38
Photo of بسبب دعمها للجيش الإسرائيلي.. مغاربة يواصلون مقاطعة “ماكدونالدز”

بسبب دعمها للجيش الإسرائيلي.. مغاربة يواصلون مقاطعة “ماكدونالدز”

2023-10-31 / 11:21
Photo of الرباط.. أحكام بين 6 سنوات و6 أشهر بحق 15 متورطا في التلاعب بـ”رخص الثقة”

الرباط.. أحكام بين 6 سنوات و6 أشهر بحق 15…

2023-10-31 / 11:00
Photo of تخصيص 250 مليون درهم سنويا لتجديد حظيرة النقل الطرقي للبضائع

تخصيص 250 مليون درهم سنويا لتجديد حظيرة النقل الطرقي…

2023-10-31 / 10:19

‫11 تعليقات

  1. قطاع الصحافة الأكثر القطاعات المتضررة وتعويض الحكومة جاء في الوقت المناسب..

  2. تحية تقدير واحترام لكل الصحافة رجالا ونساء الذين يسهرون على نقل الأخبار للمواطنين..

  4. تحية تقدير عالية للصحفيين المهنيين الذين يسهرون ليلا ونهارا من أجل نقل الأخبار الصحيحة للمواطنين..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق