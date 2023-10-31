بنسعيد: “خصصنا 24 مليار سنتيم لدعم قطاع الصحافة”

هبة بريس - الرباط

كشف وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن وزارته خصصت 24 مليار سنتيم “240 مليون درهم” مقابل 63 مليون درهم السنة الماضية، لدعم قطاع الصحافة.

وذكر الوزير في كلمته باجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، المخصص لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لقطاعات الشباب والثقافة والتواصل برسم السنة المالية 2024، صباح يومه الثلاثاء، أن الوزارة أعدت مرسوما “في مراحله الأخيرة” ستتم المصادقة عليه، لتنظيم صرف الدعم “مرتين في السنة” وضمان تحقيق أهدافه.

وشدد بنسعيد، على أن وزارته تسعى الى إصلاح ودعم المقاولات الصحفية وتكوين العاملين بها لإشعاعها ومساهمتها المهنية والجادة في الدفاع عن القضايا الوطنية وكذا محاربة الأخبار الزائفة.

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