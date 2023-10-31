بنسعيد: “خصصنا 24 مليار سنتيم لدعم قطاع الصحافة”

2023-10-31 / 12:45
11
هبة بريس - الرباط

كشف وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن وزارته خصصت 24 مليار سنتيم “240 مليون درهم” مقابل 63 مليون درهم السنة الماضية، لدعم قطاع الصحافة.

وذكر الوزير في كلمته باجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، المخصص لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لقطاعات الشباب والثقافة والتواصل برسم السنة المالية 2024، صباح يومه الثلاثاء، أن الوزارة أعدت مرسوما “في مراحله الأخيرة” ستتم المصادقة عليه، لتنظيم صرف الدعم “مرتين في السنة” وضمان تحقيق أهدافه.

وشدد بنسعيد، على أن وزارته تسعى الى إصلاح ودعم المقاولات الصحفية وتكوين العاملين بها لإشعاعها ومساهمتها المهنية والجادة في الدفاع عن القضايا الوطنية وكذا محاربة الأخبار الزائفة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الصديقي: حقينة السدود الموجهة للفلاحة تبلغ 3.3 مليار متر مكعب

الصديقي: حقينة السدود الموجهة للفلاحة تبلغ 3.3 مليار متر…

2023-10-31 / 16:44
Photo of الصديقي: نتوقع أن يسجل القطاع الفلاحي نموا بنسبة 3%

الصديقي: نتوقع أن يسجل القطاع الفلاحي نموا بنسبة 3%

2023-10-31 / 16:29
Photo of الرباط : بوريطة يستقبل وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر

الرباط : بوريطة يستقبل وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر

2023-10-31 / 16:06
Photo of والد الشهيد حمزة: “نشكر جلالة الملك على عنايته والمغاربة على تضامنهم”

والد الشهيد حمزة: “نشكر جلالة الملك على عنايته والمغاربة…

2023-10-31 / 15:54
Photo of ساكنة سيدي يحيى الغرب تنظم جنازة مهيبة لشهيد انفجارات السمارة

ساكنة سيدي يحيى الغرب تنظم جنازة مهيبة لشهيد انفجارات…

2023-10-31 / 14:47
Photo of رغم طمأنة أخنوش للنقابات.. إضراب التنسيقيات يشل المؤسسات التعليمية فإلى أين؟

رغم طمأنة أخنوش للنقابات.. إضراب التنسيقيات يشل المؤسسات التعليمية…

2023-10-31 / 13:49
Photo of تحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن على طاولة مجلس الحكومة

تحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن على طاولة مجلس…

2023-10-31 / 13:38
Photo of بسبب النظام الأساسي.. دكاترة التربية الوطنية يعلنون خوض إضراب وطني

بسبب النظام الأساسي.. دكاترة التربية الوطنية يعلنون خوض إضراب…

2023-10-31 / 13:33
Photo of سلا تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

سلا تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-10-31 / 13:04
Photo of عبد الجليل: “51 مليون شخص سيسافرون في قطارات المغرب هذا العام”

عبد الجليل: “51 مليون شخص سيسافرون في قطارات المغرب…

2023-10-31 / 12:30

‫11 تعليقات

  1. قطاع الصحافة الأكثر القطاعات المتضررة وتعويض الحكومة جاء في الوقت المناسب..

  2. تحية تقدير واحترام لكل الصحافة رجالا ونساء الذين يسهرون على نقل الأخبار للمواطنين..

  4. تحية تقدير عالية للصحفيين المهنيين الذين يسهرون ليلا ونهارا من أجل نقل الأخبار الصحيحة للمواطنين..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق