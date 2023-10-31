عمر هلال

انفجارات السمارة.. هلال يلمح إلى تورط “البوليساريو” ويتوعد بـ”الرد”

2023-10-31 / 12:23
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هبة بريس

لمح سفير المغرب وممثله الدائم لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، إلى تورط عصابة “البوليساريو” في الانفجارات التي شهدها إقليم السمارة وأسفرت عن مقتل شاب مغربي وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وذكر هلال في ندوة صحفية عقدها مساء أمس الاثنين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أن صمت “البوليساريو” يشير الى تورطها في هذه “العملية الإرهابية”، مشددا على أن قوات المينورسو قدمت إلى عين المكان لمعاينة التفجيرات وقامت بعد ذلك برفع تقرير للأمم المتحدة.

وجدد هلال التأكيد على أن المغرب لا يتهم أحدا الى حدود الساعة، مشيرا الى أن التحقيقات متواصلة للكشف عن المتورطين في هذه التفجيرات التي أودت بحياة ضحية نعتبره شهيدا، وأحزن موته جميع المغاربة”.

وشدد ممثل المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة، على أن الجهة المسؤولة لن تظل بلا عقاب.. مضيفا أن “المسؤولون سيتحملون مسؤوليتهم القانونية والسياسية أيضا، ليس فقط من نفذوا هذه الهجمات، ولكن أيضا من يقفون خلفهم ويأويهم ويوفر لهم الأسلحة” .

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