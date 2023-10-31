عبد الجليل: “51 مليون شخص سيسافرون في قطارات المغرب هذا العام”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أكد محمد عبد الجليل وزير النقل و التجهيز أن السنة الحالية ستشهد تحقيق رقم قياسي في عدد المسافرين الذين اختاروا التنقل عبر القطارات المغربية.
و في هذا الصدد، أوضح وزير النقل و التجهيز أن حوالي 51 مليون مسافر سيتنقلون هذا العام عبر مختلف قطارات المملكة المغربية بناءا على التوقعات الأولية و الأرقام المسجلة لحدود الساعة.
عبد الجليل و في حديثه أمام نواب الأمة أكد بأنه في السنة الماضية، اختار حوالي 46 مليون مسافر استعمال القطار في تنقلاتهم، منهم 4,2 مليون مسافر تنقلوا عبر القطارات السريعة “البراق”.
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2 تعليقات
كيف سينشط النقل بواسطة القطارات وهناك الخط الرابط بين الدار البيضاء والجديدة دائما قطارات متعطلة تتوقف في الطريق وقد يصل تعطلها في بعض الأحيان إلى الساعة كما تخصص لهذه الطريق قطارات من النوع القديم المزعج وكأنك تركب جرارا فلم إهمال هذا الخط دون غيره؟.
خاصهم يبدلو القطارات الضيقة كنجلسو سادين علينا بحال الدجاج