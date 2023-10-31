عبد الجليل: “51 مليون شخص سيسافرون في قطارات المغرب هذا العام”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد محمد عبد الجليل وزير النقل و التجهيز أن السنة الحالية ستشهد تحقيق رقم قياسي في عدد المسافرين الذين اختاروا التنقل عبر القطارات المغربية.

و في هذا الصدد، أوضح وزير النقل و التجهيز أن حوالي 51 مليون مسافر سيتنقلون هذا العام عبر مختلف قطارات المملكة المغربية بناءا على التوقعات الأولية و الأرقام المسجلة لحدود الساعة.

عبد الجليل و في حديثه أمام نواب الأمة أكد بأنه في السنة الماضية، اختار حوالي 46 مليون مسافر استعمال القطار في تنقلاتهم، منهم 4,2 مليون مسافر تنقلوا عبر القطارات السريعة “البراق”.

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