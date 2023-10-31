دراجات : دورة تكوينية بالمحمدية للمدربين يؤطرها خبير من الاتحاد الدولي

دراجات : دورة تكوينية بالمحمدية للمدربين يؤطرها خبير من الاتحاد الدولي

2023-10-31 / 11:40
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تنظم الجامعة الملكية المغربية للدراجات دورة تكوينية لفائدة المدربين من المستوى الثاني ، خلال الفترة من 31 أكتوبر الحالي إلى 4 نونبر المقبل بمركز الترفيه والرياضة ” المصباحيات” بالمحمدية.

وسيتولى تأطير هذه الدورة التكوينية الخاصة بالمدربين الحاصلين على شهادة تدريب من المستوى الأول، الخبير في التكوين بالاتحاد الدولي للدراجات، الفرنسي جيرار بيغون.

وسيستفيد المشاركون في هذه الدورة التكوينية من دروس نظرية وتطبيقية للسباقات على الطريق تهم على الخصوص ” الميكانيزمات  الفيزيولوجية الأساسية لرياضة الدراجات” و الجوانب الميكانيكية والقانونية ” و ” التدريب والسلامة ” و” تطوير القوة واللياقة البدنية و” التغذية والانتعاش” و” اكتشاف المواهب وتطوير القدرات على المدى الطويل”.    

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