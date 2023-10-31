بعد انسحاب أستراليا.. حظوظ السعودية في استضافة “مونديال 2034” تتعزز

خطت السعودية خطوة إضافية نحو حصولها على شرف استضافة كأس العالم لكرة القدم 2034 بعد أن قررت أستراليا الثلاثاء عدم تقديم ملف ترشحها. وتُعد الرياضة عنصرا رئيسيا في الأجندة الإصلاحية التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتي تهدف لتحويل المملكة إلى مركز للسياحة والأعمال.

تعززت حظوظ السعودية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034 بعد قرار الاتحاد الأسترالي لكرة القدم الثلاثاء عدم التقدم بالترشح، مستسلما للضغوط بعد أن ألقى الاتحاد الآسيوي للعبة بثقله خلف ملف المملكة.

وقال الاتحاد الأسترالي في بيان: “لقد بحثنا في إمكانية تقديم ترشيح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، وبعد أخذ جميع العوامل في الاعتبار، توصلنا إلى نتيجة مفادها عدم القيام بذلك في نسخة 2034”.

وتُعد الرياضة عنصرا رئيسا في الأجندة الإصلاحية التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتي تهدف لتحويل المملكة إلى مركز للسياحة والأعمال مع تحويل الاقتصاد وتنويع مصادره بعيداً عن الوقود الأحفوري.

وفي وقت سابق من العام الحالي، تأكدت استضافة السعودية لبطولة كأس آسيا 2027 في كرة القدم، كما فازت العام الماضي بحقوق استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029.

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