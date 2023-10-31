بسبب دعمها للجيش الإسرائيلي.. مغاربة يواصلون مقاطعة “ماكدونالدز”

2023-10-31 / 11:21
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هبة بريس - الرباط

يواصل عدد من المغاربة، حملة مقاطعة لمطاعم ماكدونالدز بمختلف المدن، لدعمها للجيش الإسرائيلي.

وتعرف معظم مطاعم السلسلة العالمية، بالمغرب، خلال الأيام الأخيرة، غيابا شبه تام للزبناء.

هذا وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد شنوا حملة مقاطعة ضد بعض ماركات عالمية تدعم إسرائيل.

وتتصدر مقاطعة المنتجات والماركات العالمية، وفي مقدمتها سلسة مطاعم “ماكدونالدز” محركات مواقع التواصل الاجتماعي،

ولم تكتفِ ماكدونالدز في إسرائيل بإعلان دعمها المعنوي لإسرائيل، بل عمدت إلى نشلا صور لوجباتها التي تم التبرع بها لجنود الاحتلال.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ25، حيث بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع أكثر من 8 آلاف قتيل و20 ألف جريح إضافة إلى نحو 2000 مفقود تحت الأنقاض.

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‫3 تعليقات

  2. أعلن بشكل الرسمي على جريدة هبة بريس انطلاقا من هذا التعليق على مقاطعتي ماكدونالدز

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