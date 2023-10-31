ميسي: هالاند ومبابي سيفوزان بالكرة الذهبية مستقبلا

ميسي: هالاند ومبابي سيفوزان بالكرة الذهبية مستقبلا

2023-10-31 / 09:53
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أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المتوج بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه، أن إيرلينغ هالاند وكيليان مبابي سيفوزان بالجائزة يوما ما.

وقال ميسي في تصريح بعد فوزه بالجائزة: “هالاند ومبابي سيفوزان بالكرة الذهبية يوما ما”.

وأضاف: “هالاند يستحق التتويج بالكرة الذهبية، نظرا لفوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكان هدافًا لهما”.

وأكمل قائلًا: “كان من الممكن أن تكون هذه الجائزة من نصيب هالاند، وأنا متأكد من أنه سيفوز بها في السنوات المقبلة”.

يُشار إلى أن ليونيل ميسي، سبق له التتويج بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات، في أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021.

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‫2 تعليقات

  1. كرة ذهبية للغربين فقط و الفايزين بها معلومات مسبقا فلن يفةز بها عربي ولو كان يلعب في الهواء

  2. 8 مرات بزاف الاحتكار هذا، يجب تغيير قانون منح الكرة الذهبية، ليكون مرة واحدة في المسار الكروي ، لاعطاء الفرصة اللاعبين الاخرين للتتويج.

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