ميسي: هالاند ومبابي سيفوزان بالكرة الذهبية مستقبلا
أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المتوج بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه، أن إيرلينغ هالاند وكيليان مبابي سيفوزان بالجائزة يوما ما.
وقال ميسي في تصريح بعد فوزه بالجائزة: “هالاند ومبابي سيفوزان بالكرة الذهبية يوما ما”.
وأضاف: “هالاند يستحق التتويج بالكرة الذهبية، نظرا لفوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكان هدافًا لهما”.
وأكمل قائلًا: “كان من الممكن أن تكون هذه الجائزة من نصيب هالاند، وأنا متأكد من أنه سيفوز بها في السنوات المقبلة”.
يُشار إلى أن ليونيل ميسي، سبق له التتويج بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات، في أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021.
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2 تعليقات
كرة ذهبية للغربين فقط و الفايزين بها معلومات مسبقا فلن يفةز بها عربي ولو كان يلعب في الهواء
8 مرات بزاف الاحتكار هذا، يجب تغيير قانون منح الكرة الذهبية، ليكون مرة واحدة في المسار الكروي ، لاعطاء الفرصة اللاعبين الاخرين للتتويج.