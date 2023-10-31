نتنياهو: الحرب على غزة دخلت مرحلتها الثالثة وهدفنا تدمير حما.س

هبة بريس - وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع الكبينيت الليلة الماضية دخول الحرب على غزة مرحلتها الثالثة، وتوسيع الاجتياح البري للقطاع.

ونشر مكتب نتنياهو بيانا عبر منصة “إكس”، جاء فيه: “نحن في خضم الحرب، وقد حددنا لأنفسنا هدفا واضحا يتمثل في تدمير قدرات “حماس” العسكرية والإدارية، ونحن نفعل ذلك بشكل منهجي”.

وأضاف البيان: “لقد اكتملت المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية قصفهم من الجو لا تزال مستمرة، وآن الأوان لدخول المرحلة الثالثة، من خلال توسيع الغزو البري لقطاع غزة، وجيشنا يفعل ذلك بخطوات قوية ومدروسة بعناية، ويحقق تقدما منهجيا”.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ25، حيث بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع أكثر من 8 آلاف قتيل و20 ألف جريح إضافة إلى نحو 2000 مفقود تحت الأنقاض.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت “حماس” أكثر من 230 إسرائيليا.

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