المغرب يحصد الجائزة الكبرى بمهرجان مراكش الدولي للفيلم القصير جدا

نجلاء مزيان: هبة بريس

أسدل الستار نهاية الأسبوع على فعاليات الدورة السادسة لمهرجان مراكش الدولي للفيلم القصير، والتي كانت بدأت منذ الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، وذلك بتتويج الفائزين في المسابقة الرسمية للأفلام.

وعادت الجائزة الكبرى لفيلم “فنان مضطهد” لمخرجته نوال شاكر، فيما جائزة الإخراج حصل عليها فيلم “أنا والمرآة” لمخرجته سكينة مشكور وهما من المغرب، ثم جائزة السيناريو، التي كانت من نصيب فيلم شيك لمخرجه علاء الدين عاطف شكري محمد من مصر، فجائزة التصوير، التي عادت لفيلم نجلاء لمخرجه حليم زهراوي من العراق.

أما في صنف أفلام التحريك، والتي خصصت لها إدارة المهرجان هذه الدورة جائزة خاصة وهي جائزة فيلم التحريك، فكانت جائزتها الكبرى من نصيب فيلم “شيرين” لمخرجه زيد شكر من العراق.

وبعد الإعلان عن الأفلام الفائزة من قبل لجنة التحكيم، التي نوهت بكل المشاركات، حاثة الشباب على بذل مزيدا من المجهود لانجاز أفلام جيدة، وتعميق الخطاب السينمائي الهادف، تم عرض الفيلمين الحائزين على الجوائز الكبرى، وهما فيلم شيرين وفيلم فنان مضطهد.

وتميز اختتام الدورة، التي تابعها جمهور عريض من عشاق السينما، بحضور مجموعة من الشخصيات الثقافية الفنية، وعدد من صناع السينما من المغرب، وبعض الدول العربية كالعراق والأردن وتونس ومصر.

وفي كلمة له، أثنى مدير المهرجان عبد المجيد ادهابي، الذي تسلم هدية من المخرج الأردني خميس المجدلاوي، عربون محبة وتقدير، وتعبيرا عن العلاقة المتينة، التي تجمع المغرب والأردن الشقيق، على مختلف الشركاء والداعمين، الذين ساهموا في إنجاح الدورة، مؤكدا أن الجدية في العمل تقود إلى النجاح، وأن كل المشاركين هم فائزون.

كما أعرب ادهابي، عن سعادته بنجاح الدورة، وبقيمة وخصوبة فقرات هذه الدورة، سواء من حيث نوعية الضيوف والمشاركين والأفلام، أو من حيث الورشات التكوينية، والندوة الفكرية واللقاءات المفتوحة والتواصلية التي أضافت لمسة حميمية على المهرجان.

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