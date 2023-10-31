انفجارات السمارة.. رابطة حقوقية تطالب بتصنيف البوليساريو كـ”منظمة إ.رهابية”

2023-10-31 / 09:20
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هبة بريس - الرباط

تابعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ، الانفجارات التي أدت إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بمدينة السمارة في الصحراء المغربية الخاضعة ليل السبت ـ الأحد 28/29 أكتوبر 2023.

وذكرت الرابطة، أن جبهة البوليساريو اكدت أن مقاتليها “شنوا هجمات جديدة” ضد القوات المغربية وذلك بعد ساعات من تسجيل انفجارات بمدينة السمارة, مؤكدة أن الهجمات استهدفت مناطق المحبس والسمارة والفرسية.

ووفف الرابطة، فتأتي هذه الهجمات الإرهابية التي استهدفت المدنيين بعد إعلان البوليساريو في نوفمبر 2020، استئناف ما أسمته كفاحها المسلح للسيطرة على الصحراء المغربية.

وفي هذا الصدد، عبر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان عن تعازيه لأسرة الشهيد وتمنياته بالشفاء للمصابين.

وأعرب المكتب عن إدانته لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي يستهدف المدنيين ويزج بالمنطقة في مصير مجهول نحو الحرب وما تخلفه من ماسي وضحايا، مؤكدا على تورط الجزائر المباشر بصفتها الداعم الرسمي والأساسي للجبهة الإرهابية للبوليساريو.

وطالبت الرابطة، الحكومة المغربية التي التزمت الصمت اتجاه هذا الحادث الخطير بالعمل على إصدار قانون يتم من خلاله تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية تؤمن بالسلاح والقتل والتدمير عكس الخطاب الذي تروجه قاريا ودوليا بكونها حركة سياسية.

وقررت الرابطة مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة لإدانة هذه الهجمات الإرهابية ومطالبته بوضع حد لاستفزازات الجزائر والبوليساريو

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‫10 تعليقات

  2. حسبي الله ونعم الوكيل في جارة السوء التي تكن العداء للوحدة الترابية للمملكة..

  8. كما قال الزعيم الليبي معمر القذافي دقت ساعة العمل دقت ساعة الانتصار لا رجوع الى الامام ..

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