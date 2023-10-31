طقس الثلاثاء.. جو بارد وأمطار متفرقة بهذه المناطق

2023-10-31 / 09:05
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس باردا نسبيا فوق المرتفعات وذلك خلال الصباح والليل.

ومن المرتقب نزول أمطار متفرقة فوق كل من الريف الغربي، ومنطقة طنجة واللوكوس. كما ستكون السماء غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية أو أمطار ضعيفة فوق السهول الأطلسية المتواجدة شمال آسفي، وباقي مناطق الريف وشمال المنطقة الشرقية.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية محلية بالسواحل الوسطى والجنوبية، مع تناثر حبات من الرمال محليا بالأطلس، وبالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالجنوب – الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية وبالسواحل الشمالية والوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و12 درجة بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وجنوب المنطقة الشرقية وشمال الريف، وما بين 16 و21 درجة بالمناطق الجنوبية والوسطى، وما بين 13 و17 درجة في باقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في انخفاض ضئيل جنوب البلاد وقرب السواحل الشمالية، فيما سترتفع في باقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان في الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوى الهيجان ما بين المهدية وأكادير، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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‫9 تعليقات

  5. قوله تعالى: «وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ » بالماء تحيا الحياة وبدونه يكون العكس ..

  6. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ..

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