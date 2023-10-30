ماينز الألماني يعفو عن أنور الغازي بعدما “تبرّأ” من منشوره الداعم لفلسطين

ماينز الألماني يعفو عن أنور الغازي بعدما “تبرّأ” من منشوره الداعم لفلسطين

2023-10-30 / 22:58
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أعلن نادي “ماينز” الألماني لكرة القدم، اليوم الإثنين، رفع عقوبة الإيقاف التي فرضها بحق المهاجم الهولندي أنور الغازي بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي حول الحرب بين إسرائيل و”حماس”.

وقال ماينز إن الغازي تلقى توبيخا، وسيعاود التدريب مع الفريق وسيشارك في المباراة القادمة، حسبما نقلت “الأسوشيتد برس”.

وتعرض الغازي لعقوبة الإيقاف في 18 أكتوبر بسبب ما وصف بأنه منشور “غير مقبول” على إنستغرام ولم يشارك في مباراتين للفريق في الدوري.

وذكر ماينز يوم الإثنين أن الغازي تنصل من “المنشور” خلال محادثاته مع إدارة النادي.

جدير بالذكر أن الغازي، البالغ من العمر 28 عاما، والذي لعب سابقا لأندية أيندهوفن وأستون فيلا وإيفرتون، انضم إلى ماينز الشهر الماضي، وشارك في ثلاث مباريات كبديل.

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‫2 تعليقات

  1. لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم وتنفد ما يقولون.
    ستندم على هذا الموقف الذليل ما دمت حيا

  2. على الإنسان أن يحسب العواقب دائمًا قبل ان يخطو اي خطوة قد يندم عليها أو يدفع ثمنها باهظا.

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