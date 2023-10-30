واشنطن : لا ندعم “حاليا” وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

2023-10-30 / 22:24
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هبة بريس _ وكالات

أكد البيت الأبيض، الإثنين، أن الولايات المتحدة لا تؤيد الدعوات التي تطلق حاليا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، مشدّدا على وجوب الاستعاضة عنها بـ”توقفات مؤقتة” للأعمال الحربية لإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي “لا نعتقد أن وقف إطلاق النار هو الصواب في الوقت الراهن”، مضيفا “لا ندعم وقف إطلاق النار حاليا”.

وأعرب كيربي عن “ثقته” بأن عدد شاحنات المساعدات الانسانية التي تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، سيصل الى نحو 100 يوميا خلال الأيام المقبلة.

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تعليق واحد

  1. الانسانية ماتت فينا نحن البشر. الصهيونية اخطر من النازية.
    ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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