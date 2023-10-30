فرنسا تعلن في مجلس الأمن دعمها لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء

هبة بريس – الرباط

قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مجددا تكريس سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل طي النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

ودعت فرنسا عبر ممثليها لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفير إلى تطبيق المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، كما عبر ممثل فرنسا خلال التصويت على قرار مجلس الأمن، عن قلقه إزاء انتهاكات وقف إطلاق النار، ودعم مخطط الحكم الذاتي المغربي الذي آن الأوان لتطبيقه.

وجاء في نص القرار رقم 2703، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن “قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2024”.

وتم تبني القرار بتصويت 13 دولة لصالحه، في مقابل امتناع اثنتين عن التصويت.

وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار الجديد، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في سنة 2007، باعتبارها أساسا جادا وذا مصداقية من شأنه وضع حد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن.

كما جدد أعضاء المجلس دعمهم لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، الهادفة إلى الدفع قدما بالعملية السياسية في أفق التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم، قائم على التوافق.

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