مجلة “فرانس فوتبول” تتعرض للسخرية بسبب ياسين بونو

مجلة “فرانس فوتبول” تتعرض للسخرية بسبب ياسين بونو

2023-10-30 / 21:59
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تعرضت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية للسخرية من طرف جماهير مغربية وأخرى سعودية بعدما منحت جائزة أفضل حارس مرمى في العالم للأرجنتيني إيميليانو مارتينيز على حساب الدولي المغربي ياسين بونو.

ورغم أن ياسين بونو احتل المركز 13 في ترتيب جائزة أفضل لاعب في العالم متقدما بمركزين على إيميليانو مارتينيز، الذي حل في المركز 15، إلا أن المجلة الفرنسية فضلت منح الجائزة للحارس الأرجنتيني.

وكتب مشجع سعودي في حسابه على منصة “إكس”: “ظلم والله المركز الأول ما يستحقه إلا بونو”، وكتب آخر :”والله ظلم وحرام، كيف للمركز 15 أن يحصل على جائزة أفضل حارس في العالم على حساب حارس جاء في المركز 13”.

ومعلوم أن مجلة “فرانس فوبول” منحت جائزة أفضل حارس في العالم لسنة 2023 للأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، بينما حل المغربي ياسين بونو في المركز الثالث ضمن هذه الجائزة.

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‫44 تعليقات

  1. كل الاحترام والتقدير للحارس بونو نحن نعرف انك احسن حارس في العالم لكن يبقى القرار لهم أحسنت لما ذهبت للعب مع العرب وسحقا لليهود والنصارى

  3. يكفي ان مارتينيز أهدى الكاس لفرنسا بطريقته الخاصة وأذلهم بحركته البديئة والان يهدونه اللقب فهنيئا لهم به و بالاذلال

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