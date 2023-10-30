انجاز أزيد من 11 ألف وثيقة تعريفية لفائدة المتضررين من زلزال الحوز

هبة بريس _ الرباط

بلغ عدد البطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية التي أنجزتها الفرق المتنقلة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، في إطار العملية الاستثنائية لدعم المواطنات والمواطنين المتضررين من زلزال الحوز، ما مجموعه 11048 وثيقة تعريفية، استفاد منها بشكل مجاني سكان المناطق القروية والحضرية بكل من مراكش وشيشاوة والحوز ودمنات وإنزكان وتارودانت وورزازات.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ، أنه تم الشروع في هذه العملية، ذات المقاصد الإنسانية والبعد التضامني، في الرابع من شهر أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أنها ما تزال متواصلة حاليا بعدما بلغت مرحلتها الثانية، المتمثلة في إيصال وتسليم البطائق المنجزة لفائدة مستحقيها بالجماعات الترابية القريبة من مقرات سكناهم.

ولإنجاح هذه العملية، يضيف المصدر ذاته، سخرت المديرية العامة للأمن الوطني 13 مركبة محمولة عبارة عن مراكز متنقلة لتسجيل المعطيات التعريفية، مجهزة بآليات رقمية لتحصيل المعطيات البيومترية وبورشة للتصوير، ومتصلة بشكل آني بقواعد المعطيات والبيانات على الصعيد المركزي، وباشرت تنقلاتها ومهامها الميدانية في 73 دوارا ومنطقة قروية وحضرية ضمن المناطق المتضررة بالزلزال.

وسجلت المديرية أن المستفيدين والمستفيدات من هذه العملية توزعوا حسب الأقاليم والجماعات المتضررة من الزلزال، لافتة إلى أنه تم إنجاز 5304 بطاقات تعريف وطنية إلكترونية بتراب إقليم تارودانت والمناطق القروية التابعة له، تليه منطقة “أمرزكان” ضواحي مدينة ورزازات بـ 2461 بطاقة تعريفية، ومناطق الحوز بـ 1442 بطاقة، ثم دمنات بـ 1298 بطاقة، وشيشاوة بـ 457 بطاقة تعريفية، وأخيرا المدينة العتيقة بمراكش التي عرفت إنجاز 86 بطاقة.

وتتويجا لهذه العملية، يضيف المصدر ذاته، شرعت الفرق المتنقلة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني في تنفيذ المرحلة الثانية المتمثلة في توزيع هذه الوثائق التعريفية على المستفيدين منها بشكل تدريجي، حيث بلغت نسبة التسليم إلى غاية يوم 29 أكتوبر الجاري 87 في المائة من مجموع المستفيدين، بما مجموعه 9647 بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية.

وأشار البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد أطلقت هذه العملية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية القاضية بدعم وإسناد ساكنة المناطق المتضررة من الزلزال، حيث تم إيفاد هذه الفرق المتنقلة إلى الدواوير والقرى المتضررة بغرض إنجاز وتجديد البطائق الوطنية لفائدة المواطنات والمواطنين الذين فقدوا وثائقهم الشخصية جراء انهيار وتضرر منازلهم، خصوصا الوثائق التعريفية الضرورية للاستفادة من باقي الخدمات العمومية التي خصصتها الدولة للسكان المتضررين.

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