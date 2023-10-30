مزراوي يغيب عن تدريبات بايرن ميونيخ

غاب الدولي المغربي نصير مزراوي، الظهير الأيمن لبايرن ميونيخ الألماني عن الحصة التدريبية لفريقه، اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة ساربروكن، بعد غد الأربعاء، ضمن الدور الثاني لكأس ألمانيا.

ووفقا لما أوردته مصادر إعلامية ألمانية فإن سبب غياب مزراوي عن التدريبات يعود إلى إصابته بنزلة برد.

تجدر الإشارة إلى أن نصير مزراوي شارك كأساسي أمام دارمشتات نهاية الأسبوع الماضي، في الجولة التاسعة من الدوري، وساهم بتمريرتين حاسمتين في الفوز الكبير لفريقه بثمانية أهداف دون رد في تلك المباراة.

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