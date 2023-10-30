قضية بيع التذاكر …تأجيل محاكمة البرلماني الحيداوي إلى الشهر المقبل

2023-10-30 / 21:06
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أرجأت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الإثنين 30 أكتوبر الجاري، النظر في قضية كل من رئيس فريق أولمبيك أسفي و البرلماني محمد الحيداوي،والصحافي الرياضي عادل العماري، إلى 13 نونبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل المحاكمة بناء على طلب هيئة الدفاع بعد الاستماع للشهود، حيث أفاد العماري في تصريح إعلامي أن موقن ببراءته خلال مرحلة الاستئناق مؤكدا ثقته العالية في القضاء المغربي.

وتوبع الحيداوي بتهم محاولة النصب، وبيع تذاكر المباريات بسعر أعلى، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص، في حين يتابع العماري بتهم بيع تذاكر المباريات بسعر أعلى، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص، والمشاركة في النصب.

وسبق للمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، أن أدانت محمد الحيداوي رئيس فريق أولمبيك آسفي بالحبس النافذ سنة ونصف، مع أداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم،

وعن عادل العماري المنشط الإذاعي قضت نفس المحكمة في حق الأخير بـ10 أشهر حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم.

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