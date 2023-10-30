طنجة..خمس سنوات سجنا لراقي حاول تقبيل سيدة مقيمة بفرنسا

هبة بريس - مكتب طنجة

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، إدانة شخص كان يمتهن “الرقية الشرعية ” بالسجن النافذ خمس سنوات بتهمة النصب على سيدة أجنبية، وهتك عرضها بعدما أوهمها بقدرته على طرد الجن من جسدها.

وكان المتهم قد أوهم الضحية المقيمة بفرنسا أن جنية متلبسة بجسدها ، حيث أقنعها على مداومة زيارته بمحله المخصص “للرقية الشرعية” بطنجة، وقامت بتسليمه مبلغا مالية قدر بثمانية ملايين، حسب المعطيات التي أوردتها الضحية في تصريحها.

وصرحت الضحية خلال الجلسة، أنه المتهم كان يداوم على ضربها، مدعيا أنها طريقة لطرد الجنية التي تسكنها، كما كان يبيع لها زيوتا متنوعة موهما إياها أنها دواء، قبل أن يحاول في إحدى جلساتهما

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