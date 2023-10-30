تفاصيل مثيرة.. هكذا أنقذ شخص متوفي مسيرة أمين حارث من الضياع

تفاصيل مثيرة.. هكذا أنقذ شخص متوفي مسيرة أمين حارث من الضياع

2023-10-30 / 19:52
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قال الدولي المغربي أمين حاريث إن شخصا متوفيا أنقذ مسيرته من الضياع، بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها الموسم الماضي خلال مباراة فريقه أولمبيك مارسيليا ضد موناكو في الدوري الفرنسي.

وقال حارث في تصريحات نقلها موقع “sport.fr” الفرنسي :”لقد أخبرني الطبيب الجراح أنه سيتم ترقيع أربطة مأخوذة من شخص متوفي وتم تجميدها، من أجل إنقاذ مسيرتي الكروية”.

وأضاف :”لم أفهم حقا في البداية، لأننا نتحدث عن شخص ميت، لكن اليوم أبتسم رغم أنني أفضل أن آخذ جزءا من نفسي على أن آخذ شيئا من شخص متوفى”.

تبقى الإشارة إلى أن الإصابة المروعة التي كان قد تعرض لها حارث الموسم الماضي أمام موناكو أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، كما تسببت في غيابه عن نهائيات كأس العالم قطر 2022.

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