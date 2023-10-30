تطوان..إيداع ثلاثة أمنيين سجن “الصومال”

2023-10-30 / 19:50
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اس.بويعقوبي - هبة بريس

أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بتطوان، قرارا يقضي بمتابعة ثلاثة أمنيين في حالة اعتقال وايداعهم السجن المحلي “الصومال” ، وذلك على خلفية قضية وفاة شخص كان رهن الحراسة النظرية في مفوضية الشرطة بمرتيل.

وقالت مصادر مطلعة إن المشتبه فيهم توبعوا من أجل شبهة الإيذاء العمدي والعنف الناتجة عنه وفاة، والمشاركة والتزوير في محررات رسمية.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أصدرت قرارا بتوقيف الأمنيين الثلاثة من عملهم، مع تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق معمق تحت اشراف النيابة العامة وتحديد المسؤوليات في وفاة المعني بالأمر، الذي كان رهن تدبير الحراسة النظرية بمقر المفوضية السالف الذكر .

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‫6 تعليقات

  1. هاد مديزبة هدفها تصفية رجال الشرطة ارضاءا للشمكارا و حاملي سيوف… لما الشرطي يضرب ويعنف ويقتل علي ايدي مشاغبي كرة القدم وغيرها فان المديرية تخشي راسها في التراب مثل النعامة.. الله يرحم سي البصري راجل شهم وطني

  5. الحمدلله نحن في بلد الحق والقانون والتحقيق في الموضوع هو الدي سيحسم الأمر والعدالة ستاند مجراها

  6. ان تبتت عليهم التهمة فعيب عليهم وحرام مع الله فعلا لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم

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