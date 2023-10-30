وزيرة الداخلية الألمانية : المغرب دبر زلزال الحوز بشكل فعال

2023-10-30 / 19:22
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هبة بريس _ الرباط

أشادت وزيرة الداخلية والإدارة الترابية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، نانسي فيزر، اليوم الاثنين بالرباط، بتدبير المغرب، بشكل سريع وفعال، لآثار زلزال الحوز.

كما نوهت فيزر، خلال ندوة صحافية عُقدت إثر محادثاتها مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات المغربية من أجل إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال.

وأعربت أيضا عن خالص تعازيها وتعاطفها العميق مع أسر الضحايا.
من جهة أخرى، هنأت فيزر، المغرب إثر نيله شرف تنظيم نهائيات كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، معربة عن قناعتها بأن كأس العالم هاته ستكون “بطولة رائعة “.

فضلا عن ذلك، أكدت الوزيرة على أهمية إعطاء زخم جديد للعلاقات المغربية – الألمانية، وتعميقها بشكل أكبر في مختلف المجالات، مشددة على أن المغرب فاعل سياسي رئيسي في المنطقة وشريك متميز للاتحاد الأوروبي.

وذكرت، في هذا الصدد، بالتعاون طويل الأمد الذي يربط بين الوزارتين، لاسيما في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مشيرة إلى آفاق أخرى لتوسيع نطاق هذا التعاون، بما في ذلك الوقاية المدنية والرقمنة.

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