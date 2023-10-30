رسميا.. الكشف عن مركز ياسين بونو في ترتيب “الكرة الذهبية”

كشفت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، مساء اليوم الإثنين، عن مركز الحارس الدولي المغربي ياسين بونو في ترتيب الكرة الذهبية.

وجاء حارس مرمى الهلال السعودي في المركز 13، ضمن ترتيب أفضل اللاعبين في العالم لسنة 2023.

ومعلوم أن ياسين بونو انضم الصيف الماضي لنادي الهلال السعودي قادما إليه من إشبيلية الإسباني.

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