رسميا.. الكشف عن مركز ياسين بونو في ترتيب “الكرة الذهبية”
كشفت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، مساء اليوم الإثنين، عن مركز الحارس الدولي المغربي ياسين بونو في ترتيب الكرة الذهبية.
وجاء حارس مرمى الهلال السعودي في المركز 13، ضمن ترتيب أفضل اللاعبين في العالم لسنة 2023.
ومعلوم أن ياسين بونو انضم الصيف الماضي لنادي الهلال السعودي قادما إليه من إشبيلية الإسباني.
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6 تعليقات
عساه خ
ياسين بونو يستحق لقب أفضل حارس في العالم
كل الحب والتقدير والاحترام لياسين بونو
تحية لياسين بونو المتواضع الخلوق الطيب
13 بعيد
بونو ليس في مستوى الكرة الذهبية مستواه تراجع كتيرا وبلاخص مند رجوعه من كاس العالم