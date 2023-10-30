بولونيا الإيطالي يكشف تفاصيل إصابة العزوزي ومدة غيابه عن الملاعب
كشف نادي بولونيا الإيطالي، اليوم الإثنين، تفاصيل إصابة لاعبه الدولي المغربي أسامة العزوزي ومدة غيابه عن الملاعب.
وقال النادي الإيطالي إن العزوزي يعاني من إصابة عضلية، حيث سيغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.
وكان أسامة العزوزي قد تعرض للإصابة في الدقيقة 84 من مباراة فريقه ضد ساسولو في الدوري الإيطالي، بعدما دخل كبديل في الدقيقة 69.
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5 تعليقات
شكون هو هاد العزوزي
للأسف خبر غير صار
نريد أن يقدم أداء رائع في كأس أفريقيا
نتمنى أن يكون حاضر في كأس إفريقيا
بالشفاء العاجل أن شاءالله