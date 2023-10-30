الصمدي : “بنموسى” أشعل الحرائق في قطاع التعليم
قال خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إن التخبط والتوتر الذي تشهده المنظومة التربوية، بفعل الإضرابات الناتجة عن إقرار الحكومة لنظام أساسي جاء دون انتظارات رجال ونساء التعليم، من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي للغاية على التلاميذ وتحصيلهم الدراسي لهذه السنة.
وقال الصمدي أن” هذه الفترة الضائعة من الموسم الدراسي، والتي تُخصص للتقويم وتأهيل التلاميذ، ستؤثر حتما على مسار السنة الدراسية كلها”
وأضاف،” كما أن المقررات الدراسية والبرمجة عموما محددة بالزمن، وكذلك المراقبة المستمرة، منبها إلى أن تعطيل كل هذا لشهر وزيادة معناه أننا إما سنقلص المقررات الدراسية أو سيتم القيام بـ “عملية بتر ونسخ ولصق”، وهذا يؤثر بشكل كبير على التعلمات.”
واردف الصمدي،قائلا ” فضلا عن معاناة النفسية والاجتماعية للآباء والأسر، وهنا، نتحدث عن 7.5 مليون طفل، أي أننا أمام ملايين الأسر التي تعيش حاليا في وضعية ارتباك مع أبنائها، علما أن تلاميذ القطاع الخاص يواصلون دراستهم بشكل طبيعي، وهذا له انعكاس مباشر على تكافؤ الفرص بينهم وبين تلاميذ المدرسة العمومية، على مستوى التحصيل عموما وعلى مستوى الامتحانات الإشهادية بالخصوص ”
ونبه الصمدي إلى أن الحريق الذي اشتعل في القطاع بسبب النظام الأساسي، وإن تم إطفاؤه في الفترة المقبلة، سيخلف رمادا وأثرا سلبيا على المنظومة، وعلى هذه السنة الدراسية بالخصوص.
وخلص إلى أن وجوب إعادة النظام الأساسي إلى اللجنة المذكورة ليس من باب إدخال بعض الرتوشات أو سد بعض الثغرات، بل ينبغي أن يضع هذا التدخل المؤسساتي كرامة الإطار التربوي والإداري ووضعيته المادية والاجتماعية في بؤرة الاهتمام، وأن يتم الإصلاح بتدقيق وعمق، حتى لا نقع مرة أخرى في محذور هدر زمن الإصلاح يقول الصمدي لموقع ” pjd.ma”
7 تعليقات
لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
التعليم في المغرب أصبح ضالا
اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين
هل يصح القول ان التعليم في المغرب شائعة لا غير
منذ متى و أصبح التعليم فيه اختلاط فلا خير فينا
اضرابات هذه الفئة ( اعتذر عن عدم تسميتها برجال التعليم) زامنت مجموعة من الاحذات: آثار زلزال الحوز – ارتفاع الاسعار بسبب انعكاس الجفاف واكراهات خارجية _ مرور قضية وحدتنا الترابية بعدة منعطفات اخرها قدف السمارة من طرف العدو – بداية الموسم الدراسي الذي يحتاج الى تركيز اكثر من طرف التلاميذ بمؤسساتهم…..مع العلم ان النقابات الرسمية وقعت مع الوزارة على القانون الاساسي اما النتسيقيات فوجودها او تمتيلياتها غير قانونية ، الخاسر الأكبر هو ذلك التلميذ الذي من حظه ينتسب إلى المدرسة العمومية بحكم فقر اسرته ، ناهيك عن المستوى المتواضع تربويا وبيداغوحيا ومعرفيا لمن ينتسب لاسرة التعليم
مطالب التنسيقية مشروعة لكن ليس من السهل الاستجابة لها فالأمر يتطلب إضافة ميزانية جديدة لوزارة التعليم وهذا نظنه من المستحيلات فقد تستجيب الوزارة لبعض المطالب البسيطة لكنها لن تستجيب للاساسية مما يجعل مستقبل المدرسة العمومية في كف عفريت