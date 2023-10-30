خلال لقاءها بأخنوش…النقابات تندد بانقلاب بنموسى وتدعو إلى اعتصام انذاري

هبة بريس _ الرباط

يبدو أن حبل الود الذي كان يطبع العلاقة بين النقابات التعليمية الأربع، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد شابه نوع من انعدام الثقة، ذلك ما تضمنه بلاغ النقابات المعنية بشكل ضمني، وهي تدعو إلى مواصلة التعبئة لإنجاح الاعتصام الإنذاري لأعضاء وعضوات المجالس الوطنية يوم 2 نونبر 2023 بمقر وزارة التربية الوطنية، في إطار برنامج نضالي احتجاجا على انقلاب وزارة التربية الوطنية على المنهجية التشاركية، وعلى الإخلال بالاتفاقات.

خلال لقاءها بأخنوش، جددت النقابات الأربع احتجاجها على الانقلاب على المنهجية التشاركية، وعلى التراجع عن المضامين المتفق بشأنها كما كان فرصة لبسط القضايا المطلبية المشروعة والعادلة لمختلف مكونات الشغيلة التعليمية، التي لم يستكمل فيها النقاش بعد.

جاء ذلك على هامش لقاءها اليوم مع رئيس الحكومة، بناء على دعوة سابقة منه، مرفوقا بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.

النقابات الأربع وبعد خروجها من الاجتماع، أصدرت بلاغا ” توصلت هبة بريس” بنسخة منه، قالت فيه إن رئيس الحكومة عبر عن استعداده لتوفير شروط وضمانات تجويد النظام الأساسي، والتفاعل الإيجابي مع ما تم تقديمه من ملفات مطلبية.

هذا وأعلنت النقابات الأربع في بلاغ مشترك، عن سلسلة من القرارات من بينها:

* الحاجة لإصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتكوين، باعتبارها القاطرة الأساسية لكل نهضة مأمولة، الأمر الذي يمر بالضرورة عبر الارتقاء بالوضع المادي والاجتماعي والمهني لنساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم بداية بإقرار زيادة ملموسة في الأجور والتعاطي الإيجابي مع باقي المطالب.

* التأكيد على أن أي حوار ممكن لن يتم إلا بشروط جديدة وضمانات حقيقية، تحت إشراف رئيس الحكومة، وبحضور الوزارات المعنية ويأخذ في الاعتبار كافة المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية.

* الدعوة للالتفاف حول النقابات التعليمية، والاستمرار في التعبئة لمواجهة مختلف التطورات التي تعرفها الساحة التعليمية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0