الناظور .. صديقي يترأس تنصيب جمال الشعراني عاملا على الإقليم

هبة بريس _ الرباط

هبة بريس : وجدة

شهد مقر عمالة الناظور اليوم الاثنين 30 أكتوبر الجاري، حفل تنصيب العامل الجديد على اقليم الناظور جمال الشعراني، وتوديع عامل الناظور علي خليل الذي تمت ترقيته لمنصب واليا لجهة الداخلة وادي الذهب عاملا على عمالة إقليم وادي الذهب.

و ترأس حفل التنصيب محمد صديقي وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، بحضور معاذ الجامعي والي ولاية جهة الشرق ومختلف السلطات الأمنية والمحلية وفعاليات مدنية.

وهذا، حصل جمال الشعراني، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عاملا على إقليم الناظور، على دبلوم في المالية العامة (1992)، وعلى دكتوراه في الرياضيات من جامعة كرونوبل (1989).

وبدأ جمال الشعراني، البالغ من العمر 60 عاما، مساره المهني في سنة 1985 كأستاذ باحث بجامعات فرنسية، قبل أن يلتحق بالخزينة العامة للمملكة سنة 1992، ليشغل بعدها مهام مدير عام مساعد للأنشطة البريدية سنة 2004.

وشغل الشعراني في سنة 2014 منصب المدير العام لشركة الدار البيضاء- الخدمات، ثم عاملا ملحقا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية سنة 2018.

وفي عام 2020، شغل منصب مدير تنمية الكفاءات والتحول الرقمي بالنيابة.

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