رسمي..ارتفاع أسعار صناعة الأغذية والملابس والخشب

2023-10-30 / 18:35
6
هبة بريس _ الرباط

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” سجل ارتفاعا قدره 0,1 في المائة خلال شهر شتنبر 2023 مقارنة مع بشهر غشت2023.

وأشارت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان لشهر شتنبر 2023، أن هذا الارتفاع نتج بالخصوص عن تزايد الأسعار بـ0,2 في المائة في “الصناعات الغذائية” وبـ0,9 في المائة في “صناعة الملابس” وبـ0,3 في المائة في “التعدين” و”صناعة النسيج”.

كما نتج عن تزايد الأسعار بـ0,4 في المائة في “نجارة الخشب وصنع منتجات من الخشب والفلين” وبـ0,1 في المائة في “صناعة الجلد و الأحذية”.

وسجلت مندوبية الحليمي تراجع الأسعار بـ0.3 في المائة في “صناعة السيارات” و بـ 0,1 في المائة في “صنع منتجات من المطاط والبلاستيك”.

أما فيما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات “الصناعات الاستخراجية” و”إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، فقد عرفت استقرارا خلال شهر شتنبر 2023، وفقا للمذكرة الإخبارية لمندوبية التخطيط.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تقرير: ارتفاع أسعار صناعة الأغذية والملابس والخشب

تقرير: ارتفاع أسعار صناعة الأغذية والملابس والخشب

2023-10-30 / 10:50
Photo of إطلاق خط جوي جديد بين الرشيدية وباريس

إطلاق خط جوي جديد بين الرشيدية وباريس

2023-10-30 / 09:44
Photo of البنك الأوروبي للاستثمار : المغرب رائد في تطوير الطاقات المتجددة

البنك الأوروبي للاستثمار : المغرب رائد في تطوير الطاقات…

2023-10-27 / 22:59
Photo of بروكسيل.. بنعلي تدعو إلى تثمين الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي

بروكسيل.. بنعلي تدعو إلى تثمين الشراكة الخضراء بين المغرب…

2023-10-27 / 21:54
Photo of الأداء عبر الإنترنت: مجلس المنافسة يدعو إلى وضع حد ل”الفوترة غير المبررة”

الأداء عبر الإنترنت: مجلس المنافسة يدعو إلى وضع حد…

2023-10-27 / 17:05
Photo of “الطرق السيارة” تتوقع تسجيل رقم معاملات بقيمة 3,87 مليار درهم خلال 2024

“الطرق السيارة” تتوقع تسجيل رقم معاملات بقيمة 3,87 مليار…

2023-10-26 / 12:14
Photo of تقرير: 784 مليون درهم حجم الاستثمار بالمستشفيات الجامعية سنة 2024

تقرير: 784 مليون درهم حجم الاستثمار بالمستشفيات الجامعية سنة…

2023-10-26 / 10:01
Photo of تقرير.. حركة المسافرين في مطارات المغرب ستبلغ 27 مليون سنة 2024

تقرير.. حركة المسافرين في مطارات المغرب ستبلغ 27 مليون…

2023-10-25 / 22:02
Photo of المغرب و نيجيريا يمران للسرعة القصوى في تنزيل مشروع خط أنبوب الغاز

المغرب و نيجيريا يمران للسرعة القصوى في تنزيل مشروع…

2023-10-25 / 21:20
Photo of لمواجهة تداعيات الزلزال.. البنك الأوروبي يرصد 250 مليون يورو للمغرب

لمواجهة تداعيات الزلزال.. البنك الأوروبي يرصد 250 مليون يورو…

2023-10-25 / 13:55

‫6 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق