رسمي..ارتفاع أسعار صناعة الأغذية والملابس والخشب

هبة بريس _ الرباط

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” سجل ارتفاعا قدره 0,1 في المائة خلال شهر شتنبر 2023 مقارنة مع بشهر غشت2023.

وأشارت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان لشهر شتنبر 2023، أن هذا الارتفاع نتج بالخصوص عن تزايد الأسعار بـ0,2 في المائة في “الصناعات الغذائية” وبـ0,9 في المائة في “صناعة الملابس” وبـ0,3 في المائة في “التعدين” و”صناعة النسيج”.

كما نتج عن تزايد الأسعار بـ0,4 في المائة في “نجارة الخشب وصنع منتجات من الخشب والفلين” وبـ0,1 في المائة في “صناعة الجلد و الأحذية”.

وسجلت مندوبية الحليمي تراجع الأسعار بـ0.3 في المائة في “صناعة السيارات” و بـ 0,1 في المائة في “صنع منتجات من المطاط والبلاستيك”.

أما فيما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات “الصناعات الاستخراجية” و”إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، فقد عرفت استقرارا خلال شهر شتنبر 2023، وفقا للمذكرة الإخبارية لمندوبية التخطيط.

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