وزير الصحة : المغربي ينفق على التنقل أكثر من الأدوية
هبة بريس _ الرباط
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، أن المغاربة ينفقون على التنقل أكثر مما يبذلونه من أموال من الأدوية.
خالد أيت الطالب، اليوم الاثنين 30 أكتوبر الذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أشار أن خدمات سيارات الإسعاف تكون مجانية عندما يجري التنقل بين مستشفيين عموميين، مشددا على وجود ما يكفي من تلك السيارات من أجل القيام بتلك المهمة، مشيرا إلى أن الوزارة بريئة من التصرفات التي قد تخل بمبدأ المجانية في الحالة التي ذكرها.
ويرى الوزير أنه يفضل أن ينتقل الطبيب إلى حيث يوجد المريض، كما مشيرا إلى أن المغربي ينقل على التنقلات أكثر مما يصرفه على الأدوية.
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7 تعليقات
وهل تنقل الطبيب سيكون مجانا او سيكون علا حساب المواطن او مادا
الله يديرنا شي حل الهاد الموشكيل انتاع الصحة والمواطن
الناس فين وسلات وحنا ديم الهدرة غير علا الصحة والتمدروس وووو الله يهديكم علا هاد اللبلاد
كنطلب الله لهلا يخلي حد الحد اوربي يشفي الجميع
كيف ذلك
يجب توفير سيارة إسعاف مع جميع لازمها مشي سيارة إسعاف الحمرة ديال رجال الإطفاء لا علاقة لها بالاسعاف رها خاوية او ماشي ديال إسعاف يجب إدخال دعم للمواطن الفقير باش دولة هي لتخلص سيارة اسعاف
بالنسبة لمدينة بوجدور المريض هو الذي يؤدي ثمن تنقل سيارة الإسعاف من بوجدور الى مدينة العيون ،حيث على المواطن تأدية مبلغ 800 درهم .