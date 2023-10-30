وزير الصحة : المغربي ينفق على التنقل أكثر من الأدوية

هبة بريس _ الرباط

كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، أن المغاربة ينفقون على التنقل أكثر مما يبذلونه من أموال من الأدوية.

خالد أيت الطالب، اليوم الاثنين 30 أكتوبر الذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أشار أن خدمات سيارات الإسعاف تكون مجانية عندما يجري التنقل بين مستشفيين عموميين، مشددا على وجود ما يكفي من تلك السيارات من أجل القيام بتلك المهمة، مشيرا إلى أن الوزارة بريئة من التصرفات التي قد تخل بمبدأ المجانية في الحالة التي ذكرها.

ويرى الوزير أنه يفضل أن ينتقل الطبيب إلى حيث يوجد المريض، كما مشيرا إلى أن المغربي ينقل على التنقلات أكثر مما يصرفه على الأدوية.

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