في الصورة : خالد ايت الطالب

وزير الصحة : المغربي ينفق على التنقل أكثر من الأدوية

2023-10-30 / 18:22
7
هبة بريس _ الرباط

كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، أن المغاربة ينفقون على التنقل أكثر مما يبذلونه من أموال من الأدوية.

خالد أيت الطالب، اليوم الاثنين 30 أكتوبر الذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أشار أن خدمات سيارات الإسعاف تكون مجانية عندما يجري التنقل بين مستشفيين عموميين، مشددا على وجود ما يكفي من تلك السيارات من أجل القيام بتلك المهمة، مشيرا إلى أن الوزارة بريئة من التصرفات التي قد تخل بمبدأ المجانية في الحالة التي ذكرها.

ويرى الوزير أنه يفضل أن ينتقل الطبيب إلى حيث يوجد المريض، كما مشيرا إلى أن المغربي ينقل على التنقلات أكثر مما يصرفه على الأدوية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انجاز أزيد من 11 ألف وثيقة تعريفية لفائدة المتضررين من زلزال الحوز

انجاز أزيد من 11 ألف وثيقة تعريفية لفائدة المتضررين…

2023-10-30 / 22:03
Photo of قضية بيع التذاكر …تأجيل محاكمة البرلماني الحيداوي إلى الشهر المقبل

قضية بيع التذاكر …تأجيل محاكمة البرلماني الحيداوي إلى الشهر…

2023-10-30 / 21:06
Photo of طنجة..خمس سنوات سجنا لراقي حاول تقبيل سيدة مقيمة بفرنسا

طنجة..خمس سنوات سجنا لراقي حاول تقبيل سيدة مقيمة بفرنسا

2023-10-30 / 20:42
Photo of برنامج “المثمر”.. تغطية 11 ألفا و500 هكتار إضافي

برنامج “المثمر”.. تغطية 11 ألفا و500 هكتار إضافي

2023-10-30 / 19:55
Photo of تطوان..إيداع ثلاثة أمنيين سجن “الصومال”

تطوان..إيداع ثلاثة أمنيين سجن “الصومال”

2023-10-30 / 19:50
Photo of وزيرة الداخلية الألمانية : المغرب دبر زلزال الحوز بشكل فعال

وزيرة الداخلية الألمانية : المغرب دبر زلزال الحوز بشكل…

2023-10-30 / 19:22
Photo of الصمدي : “بنموسى” أشعل الحرائق في قطاع التعليم

الصمدي : “بنموسى” أشعل الحرائق في قطاع التعليم

2023-10-30 / 19:04
Photo of خلال لقاءها بأخنوش…النقابات تندد بانقلاب بنموسى وتدعو إلى اعتصام انذاري

خلال لقاءها بأخنوش…النقابات تندد بانقلاب بنموسى وتدعو إلى اعتصام…

2023-10-30 / 18:41
Photo of الناظور .. صديقي يترأس تنصيب جمال الشعراني عاملا على الإقليم

الناظور .. صديقي يترأس تنصيب جمال الشعراني عاملا على…

2023-10-30 / 18:38
Photo of قُبيل التلويح بالإضرابات.. أخنوش يجتمع والنقابات… فمابعد؟

قُبيل التلويح بالإضرابات.. أخنوش يجتمع والنقابات… فمابعد؟

2023-10-30 / 17:50

‫7 تعليقات

  3. الناس فين وسلات وحنا ديم الهدرة غير علا الصحة والتمدروس وووو الله يهديكم علا هاد اللبلاد

  6. يجب توفير سيارة إسعاف مع جميع لازمها مشي سيارة إسعاف الحمرة ديال رجال الإطفاء لا علاقة لها بالاسعاف رها خاوية او ماشي ديال إسعاف يجب إدخال دعم للمواطن الفقير باش دولة هي لتخلص سيارة اسعاف

  7. بالنسبة لمدينة بوجدور المريض هو الذي يؤدي ثمن تنقل سيارة الإسعاف من بوجدور الى مدينة العيون ،حيث على المواطن تأدية مبلغ 800 درهم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق