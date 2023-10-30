قادمة من كوستاريكا…ضبط 720 كيلوغراما من الكوكايين في إسبانيا

2023-10-30 / 18:12
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هبة بريس _ و م ع

أعلنت السلطات الإسبانية أن الجمارك والشرطة الإسبانية اعترضت اليوم الاثنين شحنة تبلغ حوالي 720 كيلوغراما من الكوكايين قادمة من كوستاريكا.

وقالت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان إن السلطات الإسبانية “ضبطت 720 كيلوغراما من الكوكايين داخل حاوية وصلت إلى ميناء مالقة (جنوب) نهاية شتنبر قادمة من كوستاريكا”، مشيرة إلى أنه تم توقيف ثمانية أشخاص في إطار هذا التحقيق.

وتم إخفاء كمية المخدرات في صندوق مدفون تحت أكوام من النفايات المعدنية، بحسب مقاطع فيديو قدمتها السلطات وأوردتها الصحافة المحلية.

وأعلنت السلطات في غشت عن حجز رقم قياسي، هو الأكبر في تاريخ إسبانيا، حيث تم اكتشاف ما يقرب من 9.5 طن من الكوكايين في حاوية موز قادمة من الإكوادور.

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‫7 تعليقات

  3. كمية كبيرة جدا اللهم اهدي كل من يتاجر فيها يارب العالمين وايقض ضمائرهم الميتة وابعدها عنا شبابنا واطفال مستقبل بلادنا كفانا تدميرا لهم

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