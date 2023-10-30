بنسعيد: “الأخبار الزائفة ظاهرة عالمية.. والمغاربة أذكياء”
هبة بريس - الرباط
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن ظاهرة الأخبار الزائفة عالمية.
وقال الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين “المغاربة لديهم ما يكفي من الذكاء للتمييز بين الأخبار الصحيحة والأخبار الكاذبة، وهذا ما عشناه جميعا خلال فترتي كورونا والزلزال، عندما لجأ المواطنون الى القنوات الوطنية الرسمية للبحث عن الأخبار الصحيحة والدقيقة ”
وشدد الوزير على أن الجهود متواصلة لمحاربة الأخبار الزائفة، عبر بوابة الوزارة وحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي وكذا القنوات الوطنية الرسمية ووكالة المغرب العربي للأنباء وباقي المنابر الإعلامية المهنية الجاده والمسؤولية.
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7 تعليقات
سيحسبون على الأخبار الزائفة حسابا شديدًا
ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين
والمغاربة هم أنفسهم أيضا من يكذبون
اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وما أكثر الأخبار الكاذبة
الاخبار الكاذبة تدل خبث وجهل الشخص
شكرا شكرا ناس تعاني المعيشة عندنا واعرفهم ويخرج اعلامي ويقول نحن نحيش بخير تدفع الرشوة ويخرج آخر نحن عندنا الشفافية وزيد وزيد كثير السلام عليكم