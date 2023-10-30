بنسعيد: “الأخبار الزائفة ظاهرة عالمية.. والمغاربة أذكياء”

هبة بريس - الرباط

أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن ظاهرة الأخبار الزائفة عالمية.

وقال الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين “المغاربة لديهم ما يكفي من الذكاء للتمييز بين الأخبار الصحيحة والأخبار الكاذبة، وهذا ما عشناه جميعا خلال فترتي كورونا والزلزال، عندما لجأ المواطنون الى القنوات الوطنية الرسمية للبحث عن الأخبار الصحيحة والدقيقة ”

وشدد الوزير على أن الجهود متواصلة لمحاربة الأخبار الزائفة، عبر بوابة الوزارة وحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي وكذا القنوات الوطنية الرسمية ووكالة المغرب العربي للأنباء وباقي المنابر الإعلامية المهنية الجاده والمسؤولية.

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