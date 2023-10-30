حما.س تنشر تسجيلا لمحتجزات إسرائيليات تناشدن نتنياهو

هبة بريس - وكالات

نشرت حركة حماس اليوم الاثنين تسجيلاً مصوراً لمحتجزات إسرائيليات في غزة، خاطبن فيه نتنياهو، وقلن له “أنت تريد أن تقتلنا جميعاً” مطالبات بسرعة العمل على وقف لإطلاق النار والبدء في عملية تبادل أسرى مع حماس.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الفيديو بأنه “دعاية نفسية قاسية”.

وتعهد نتنياهو بأن إسرائيل “ستفعل كل ما يلزم لإعادة الرهائن”، وخاطب النساء اللواتي ظهرهن في التسجيل بالقول “قلبي معكن”.

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