أخنوش يجتمع بالنقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير

2023-10-30 / 16:59
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هبة بريس

عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يومه الإثنين 30 أكتوبر الجاري بالرباط، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج ‏الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اجتماعات مع النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للتعليم ‏UMT، والنقابة الوطنية للتعليم ‏CDT، والجامعة الحرة للتعليم ‏UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم ‏FDT‏.‏

وتأتي هذه الاجتماعات على ضوء التطورات التي يعرفها تنزيل إصلاح منظومة التعليم، وفي إطار دينامية الحوار والمشاورات التي تتبناها الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين، من أجل الارتقاء بالمدرسة العمومية.

وخلال الاجتماعات، تم الوقوف على الإرادة المشتركة للحكومة وشركائها الاجتماعيين في التنزيل الأمثل لمضامين محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 14 يناير 2023، حيث سيتم في هذا الإطار عقد اجتماعات لاحقة، بتتبع من طرف رئيس الحكومة، من أجل العمل على تجويد النظام الأساسي تماشيا مع تطوير إصلاح القطاع.

وكان اتفاق 14 يناير 2023، قد فتح الباب أمام تفعيل ‏خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية على أرض الواقع، في إطار دينامية تضع التلميذ في صلب المسار الإصلاحي.

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‫5 تعليقات

  1. الأستاذ أصبح لا يثق لا في الحكومة ولا في النفايات . ننتظر الزيادة في الأجور إسوة بباقي القطاعات و تغيير النظام الأساسي المشؤوم ولن ننتظر سنة أخرى من الاجتماعات الفارغة . صبرنا صبرنا والآن انفجرنا وعذرا تلميذي العزيز أنا مكره لخوض إضراب مفتوح حتى

  2. هاته المطالب ليست مطالب النقابات.
    بل نطالب الأساتذة.
    يجب الغاء النظام الجديد اولا ثم بعده لكل حادث حديث.

  4. الاجتماعات الفارغة والظلم والحكرة نحن ليس همنا الزيادة بقدر مايهمنا كرامتنا ولن نقبل ان نكون عبيدا نريد حقوقنا واسترجاع كرامتنا اول تعليق في موقعكم لانني قاطعت هيسبريس للتحيز واخبارنا لعدم ادراج التعاليق

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