الوداد الرياضي يستعيد لاعبا بارزا قبل موقعة الإياب أمام الترجي التونسي

استعاد الوداد الرياضي خدمات أحد لاعبيه البارزين، قبل مواجهة الترجي التونسي، في المباراة المقررة يوم الأربعاء القادم بداية من الرابعة عصرا بملعب رادس، ضمن إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وبات اللاعب الدولي الليبي حمدي الهوني جاهزا للمشاركة في موقعة الإياب أمام الترجي، بعد تعافيه من الإصابة، إذ يبقى قرار مشاركته في المباراة بين أيدي المدرب عادل رمزي.

تبقى الإشارة إلى أن الوداد الرياضي حسم موقعة الذهاب أمام الترجي التونسي بهدف دون رد، حمل توقيع اللاعب هشام بوسفيان.

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