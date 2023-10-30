صافرة كينية لقيادة مباراة الإياب بين الترجي التونسي والوداد الرياضي
يوسف أقضاض
عينت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم“ كاف”، حكم من كينيا لقيادة قمة إياب نصف نهائي مسابقة دوري السوبر الإفريقي، بين الترجي التونسي وضيفه الوداد الرياضي.
وسيتولى الحكم الدولي الكيني بيتر واويرو كماكو ، قيادة هذه المواجهة، بينما سيتولى الجزائري مصطفى غربال مهمة مراقبة تقنية الفيديو المساعد“ فار”.
ويستقبل نادي الترجي التونسي ضيفه الوداد، يوم الأربعاء المقبل 01 نونبر 2023، بداية من الساعة الرابعة عصرا، على أرضية الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس .
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14 تعليقات
الوداد الرياضي سيسحق الترجي التونسي..
بالتوفيق والنجاح للوداد الرياضي..
الوداد الرياضي كان في المستوى ليلة أمس..
ستكون مبارة نارية بين الوداد والترجي في رادس ..
مربوحة إن شاء الله تعالى. والكرة ودادية ..
الوداد الرياضي رد الحساب للترجي التونسي في الذهاب أما الإياب فالنتيجة تكون مشرفة ..
الترجي لا يدوم أمام الوداد العملاق ..
الإياب سيكون حتمي للوداد ان شاء الله..
هل سينتقل جمهور الوداد الى تونس . نتمنى المساندة والدعم..
الوداد سيكون في النهائي مع الأهلي..
انشاء الله الفوز من قلب تونس
انشاء الله مربوحة
بالتوفيق للوداد
للأسف الشديد الوداد سوف يقصى بسبب التحكيم لجنة التحكيم في الكاف نفس الأسلوب ما زالت دار لقمان على حالها كيني حكم رئيسي والفار جزائري اجتمع أعداء المغرب حلل وناقش