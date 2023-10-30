صافرة كينية لقيادة مباراة الإياب بين الترجي التونسي والوداد الرياضي

يوسف أقضاض

عينت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم“ كاف”، حكم من كينيا لقيادة قمة إياب نصف نهائي مسابقة دوري السوبر الإفريقي، بين الترجي التونسي وضيفه الوداد الرياضي.

وسيتولى الحكم الدولي الكيني بيتر واويرو كماكو ، قيادة هذه المواجهة، بينما سيتولى الجزائري مصطفى غربال مهمة مراقبة تقنية الفيديو المساعد“ فار”.

ويستقبل نادي الترجي التونسي ضيفه الوداد، يوم الأربعاء المقبل 01 نونبر 2023، بداية من الساعة الرابعة عصرا، على أرضية الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس .

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