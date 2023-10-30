فيلم على الهامش Triple A.. يفتتح مسار التتويجات الدولية

نجلاء مزيان: هبة بريس

فاز الفيلم المغربي “على الهامش” TRIPLE A بجائزة أفضل فيلم أجنبي في حفل تسليم جوائز الدورة14 من مهرجان سوهو الدولي للفيلم الذي أقيم بمدينة نيويورك الأمريكية ليلة 21 شتنبر 2023 .

ويحكي فيلم “على الهامش” الذي كتبت له السيناريو جيهان البحار ونادية كمالي مروازي، على مدى 119 دقيقة، ثلاثة قصص حب أبطالها مهمشون، ستتقاطع مصائرهم بشكل غير متوقع.

ويقوم بأداء الأدوار الرئيسية في الفيلم ماجدولين الإدريسي في دور سعاد وعزيز دادس في دور عزوز، وهند بنجبارة في دور ياسمين، وخليل وباعقى في دور ياسر، وفاطمة الزهراء بناصر في دور نعيمة، وعبد اللطيف شوقي في دور أحمد.

وأعربت جيهان البحار عن سعادتها بهذا التتويج الأول في مسار فيلمها الجديد الذي سيخرج للقاعات السينمائية خلال سنة 2024.

وأكدت على أن التتويج نتاج عمل جماعي انخرط فيه الطاقم الفني والتقني للفيلم الذي دام الاشتغال عليه أكثر من أربع سنوات.

وتسلم الممثل خليل وباعقى، هذه الجائزة نيابة عن المخرجة جيهان البحار وطاقم العمل الفني والتقني في نيويورك خلال حفل كبير حضره نخبة من الفنانين الأمريكيين والعالميين.

وجيهان البحار، من مواليد مدينة الدار البيضاء. خريجة شعبة السمعي البصري من كلية ابن مسيك بالدار البيضاء، اشتغلت في التلفزيون كسيناريست ومخرجة، وبعد محطات لتعميق التكوين داخل وخارج المغرب في التخصصات الحيوية للصناعة الفيلمية، أطلت في 2006 من خلال فيلمها القصير الأول «شيفت زائد حذف» الذي توج في مجموعة من المهرجانات الوطنية والدولية، بينها جائزة السيناريو بالدورة الثامنة لمهرجان بيروت الدولي.

ويظل فيلم ” الروح التائهة” وشما بارزا في سجل المخرجة بعد ان حصد في المهرجان الوطني للفيلم بطنجة جائزة النقد وجائزة أحسن سيناريو.

وأعقب هذه المحطة الناجحة فيلم قصير آخر بعنوان ” الفصل الأخير ” الذي كرس موهبة إخراجية واعدة بررت ترقب النقاد وعشاق السينما لأولى مغامرتها في الفيلم الطويل “في بلاد العجائب” فيلمها السينمائي الطويل الأول، ثم “على الهامش” فيلمها الطويل الثاني.

جدير بالذكر أن مهرجان سوهو الدولي للفيلم SOHO International Film Festival يحتفي بأحدث الانتاجات السينمائية ويكرم الأشكال التقليدية لسرد القصص، ويشجع صانعي الأفلام الجدد والمتمرسين من نيويورك وحول العالم على إنشاء وإرسال أعمالهم السينمائية الجديدة والمبتكرة.

ويقدم المهرجان الأفلام القصيرة والطويلة والأفلام الوثائقية بالإضافة إلى جلسات نقاشية، ويمنح فرصا تواصلية لجميع المشاركين. ويحضر فعالياته شخصيات بارزة من جميع مجالات صناعة السينما بما في ذلك الموزعين ووسائل الإعلام.

من بين الحاضرين والمشاركين السابقين في المهرجان ممثلون وممثلات وكتاب ومخرجون مثل أوكتافيا سبنسر، أرماند أسانتي، بيرس بروسنان، كيلي شاي بروسنان، ويليام سادلر، داني أيلو …

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