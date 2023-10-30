إيداع خطاب النوايا للترشح الثلاثي لاستضافة كأس العالم 2030

إيداع خطاب النوايا للترشح الثلاثي لاستضافة كأس العالم 2030

2023-10-30 / 14:36
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كشفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم انه تم صباح يومه الإثنين 30 أكتوبر 2023 إيداع رسالة النوايا لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، لدى الكتابة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم بمدينة زوريخ السويسرية.

وسلم السيد طارق ناجم الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اتفاقية خطاب النوايا، إلى مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولجنة الترشح لكأس العالم 2030، والموقع يوم السبت 28 أكتوبر 2023 من طرف رؤساء الاتحادات الكروية الثلاث ويتعلق الأمر بكل من السادة: فوزي لقجع (رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم)، فيرناندو غوميش (الاتحاد البرتغالي لكرة القدم) وبيدرو روشا (الجامعة الملكية الإسبانية لكرة القدم).

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تعليق واحد

  1. نريد ان نعرف ما مضمون رسالة خطاب النوايا هذا لا شك انه ينطوي على طلبات كل جهة، كما سيتسلم كل منهم الرد عليها مستقبلا وقد تم الفصل في كل شيء لتطلع علينا الجامعة حينها بان لا حول ولا قوة لها وان الامور قد حسمت ونصيبنا من هذا التنظيم هو الافتتاح وبعض المباريات تقام هنا وهناك واما مبارة النهائي والتتويج فليس من نصيبنا ويصفقون على ذلك مقتنعين ان لسنا مؤهلين لذلك الحدث في الوقت الحالي وقبلنا به ولا باس فيه، واما اسبانيا فقد هددت بعدم التنظيم ان لم تقم مبارة النهائي في بلادها، تصور مدى قوة اصرارها عند المصالح لا تترك الامور للجنة تحدد لها المحطات الهامة بالنسبة لجمهورها الرياضي فبامكان هذه المواقف ان ترجح الموازين الى صالحها ونتمنى ان لا تحدث.

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