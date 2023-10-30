إيداع خطاب النوايا للترشح الثلاثي لاستضافة كأس العالم 2030

كشفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم انه تم صباح يومه الإثنين 30 أكتوبر 2023 إيداع رسالة النوايا لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، لدى الكتابة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم بمدينة زوريخ السويسرية.

وسلم السيد طارق ناجم الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اتفاقية خطاب النوايا، إلى مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولجنة الترشح لكأس العالم 2030، والموقع يوم السبت 28 أكتوبر 2023 من طرف رؤساء الاتحادات الكروية الثلاث ويتعلق الأمر بكل من السادة: فوزي لقجع (رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم)، فيرناندو غوميش (الاتحاد البرتغالي لكرة القدم) وبيدرو روشا (الجامعة الملكية الإسبانية لكرة القدم).

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