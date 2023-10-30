“النواب الأمريكي” يعتزم التصويت على مشروع قانون لدعم إسرائيل

2023-10-30 / 14:14
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هبة بريس - وكالات

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد مايك جونسون، إنه يتوقع أن يطرح على المجلس مشروع قانون منفرد لتمويل إسرائيل هذا الأسبوع.

ويأتي تصريح جونسون حليف الرئيس السابق دونالد ترامب، مخالفًا لرغبة الرئيس جو بايدن الذي يسعى للحصول على حزمة مساعدات بقيمة 106 مليارات دولار لإسرائيل وأوكرانيا مجتمعتين.

وقال جونسون في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” أمس الأحد “سنطرح مشروع قانون منفرد لتمويل إسرائيل هذا الأسبوع في مجلس النواب”، مضيفًا أنه يعتقد أن هذا الإجراء سيحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي وأن الجمهوريين سيدعمون إجراءً مماثلًا في مجلس الشيوخ.

ومن المقررأن يعود أعضاء مجلس النواب، الذي يتمتع الجمهوريون فيه بأغلبية ضئيلة، من عطلة يوم الأربعاء.

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