صحيفة إسبانية: “القدرات العسكرية للجيش المغربي جد متطورة تكنولوجيا”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أفردت جريدة إسبانية شهيرة مقالا مطولا عن القدرات الخاصة بالقوات الملكية المسلحة المغربية و تحدثت بإسهاب عن ما يميز الجيش المغربي.

و في هذا الصدد، أوضحت جريدة “ذا اوبجيكتيف” أن القدرات العسكرية للقوات المسلحة المغربية أصبحت تتعزز بالأسلحة المتطورة تكنولوجيا في السنوات الأخيرة، و أصبح الجيش المغربي يتحوز أسلحة جد متطورة تكنولوجيا.

الجريدة الإسبانية أضافت كذلك بأن السلطات المغربية رفعت من الميزانية الخاصة بالدفاع و التسلح لسنة 2024 وفق معطيات مشروع قانون المالية الجديد لتصبح معادلة لأرقام ميزانية الدفاع الإسبانية.

و قارنت الجريدة ذاتها بين ميزانية الدفاع و التسلح التي تخصصها إسبانيا مع تلك التي سيخصصها المغرب، و اعتبرت أن المغرب مثل إسبانيا حاليا، مضيفة بأن القيمة المالية للميزانية التي خصصها المغرب للدفاع لسنة 2024، تصل إلى 11,4 مليار أورو فيما إسبانيا خصصت ميزانية 11,3 مليار أورو للدفاع و التسلح.

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