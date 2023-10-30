صحيفة إسبانية: “القدرات العسكرية للجيش المغربي جد متطورة تكنولوجيا”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أفردت جريدة إسبانية شهيرة مقالا مطولا عن القدرات الخاصة بالقوات الملكية المسلحة المغربية و تحدثت بإسهاب عن ما يميز الجيش المغربي.
و في هذا الصدد، أوضحت جريدة “ذا اوبجيكتيف” أن القدرات العسكرية للقوات المسلحة المغربية أصبحت تتعزز بالأسلحة المتطورة تكنولوجيا في السنوات الأخيرة، و أصبح الجيش المغربي يتحوز أسلحة جد متطورة تكنولوجيا.
الجريدة الإسبانية أضافت كذلك بأن السلطات المغربية رفعت من الميزانية الخاصة بالدفاع و التسلح لسنة 2024 وفق معطيات مشروع قانون المالية الجديد لتصبح معادلة لأرقام ميزانية الدفاع الإسبانية.
و قارنت الجريدة ذاتها بين ميزانية الدفاع و التسلح التي تخصصها إسبانيا مع تلك التي سيخصصها المغرب، و اعتبرت أن المغرب مثل إسبانيا حاليا، مضيفة بأن القيمة المالية للميزانية التي خصصها المغرب للدفاع لسنة 2024، تصل إلى 11,4 مليار أورو فيما إسبانيا خصصت ميزانية 11,3 مليار أورو للدفاع و التسلح.
9 تعليقات
اللهم احفظ القوات المسلحة الملكية التي تسهر على حماية الحدود البرية والجوية ..
بفضل جهود جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده الذي يعمل جاهدا على تطوير قدرات الجيش المغربي بالأنظمة الفتاكة ..
كل التقدير والاحترام للجارة الإسبانية ..
المغرب واسبانيا اخوة اشقاء تجمعهم علاقة قوية جدا في شتى المجالات ..
قدرات الجيش المغربي قوية جدا معززة بأنظمة حربية وردارات للمراقبة وطائرات بدون طيار ..
واه ايه هكواك
القوات المسلحة الملكية الجدار المانع الذي يقهر العدو ..
على الحكومة رصد مبالغ مالية لتطوير قدرات الجيش المغربي..
الجيش المغربي من اقوى الجيوش العربية..