لبحث قضايا الهجرة والأمن.. وزيرة الداخلية الألمانية تزور المغرب
هبة بريس - الرباط
ينتظر أن تحل وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، يومه الاثنين، بالمغرب.
وتصل الوزيرة نانسي فيزر، اليوم الرباط، مصحوبة بمفوض الحكومة الفدرالية المكلف بالهجرة واللجوء يواخيم ستامب.
ومن المرتقب أن يلتقي المسؤولان الألمانيان بوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ومسؤولين آخرين، لبحث قضايا الهجرة والتعاون الأمني.
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2 تعليقات
الهجرة ليست الحل الحل في أجاد نوع من الكرامة والعدالة الاجتماعية في البلد الأصلي شوارع اروبا بصفة عامة بها آلاف المهاجرين الغير الشرعيين ينامون في الشوارع ادا الحل في البلد الأصلي زد على دلك ان اروبا بصفة عامة تعيش أزمة اقتصادية واصبحت جميع الاحزاب السياسية ضد المهاجرين الشرعيين الغير الشرعيين وحتى الاربيون من أصول عربية وأفريقيا رغم انهم يعيشون باروبا مند عشرات السنين وحتى من ازداد بها
إنها تزور المغرب لفتح مركز للمهاجرين الغير الشرعيين بالمغرب حيث أن حكومة اخنوش الخائنة ستبيع المغرب ليصبح مزبلة المهاجرين الغير الشرعيين الذين سيتم ترحيلهم من المانيا صوب المغرب و ليس فقط الحراكة المغاربة و إنما السوريين و من جميع الجنسيات و هذا كلام من مصدر موثوق، المغرب اجتماعيا على حافة الانهيار و مع هذا المخطط اقول اللهم اخرجنا منه سالمين