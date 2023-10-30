لبحث قضايا الهجرة والأمن.. وزيرة الداخلية الألمانية تزور المغرب

هبة بريس - الرباط

ينتظر أن تحل وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، يومه الاثنين، بالمغرب.

وتصل الوزيرة نانسي فيزر، اليوم الرباط، مصحوبة بمفوض الحكومة الفدرالية المكلف بالهجرة واللجوء يواخيم ستامب.

ومن المرتقب أن يلتقي المسؤولان الألمانيان بوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ومسؤولين آخرين، لبحث قضايا الهجرة والتعاون الأمني.

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