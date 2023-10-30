موقع موالي للبوليساريو بإسبانيا يشوش على عمل القنصلية المغربية بلاس بالماس

هبة بريس - اسبانيا

قام موقع يساري موالي لعناصر من البوليساريو مؤخرا بالتشويش على عمل القنصلية العامة للمملكة المغربية بلاس بالماس، بل و تعدى ذلك للتدخل في السير العادي لإدارة مغربية متواجدة في التراب الإسباني.

جاء هذا على إثر نشر مقال يتهم فيها القنصل العام للمملكة بالتعامل السيئ لبعض الأعوان المحليين المشتغلين بالقنصلية، غير الواقع يعكس حقائق أخرى تنفي ما جاء في تلك الحملة المسعورة بحيث أن الأعوان المحليين قد داوموا على التسيب في فترات سابقة و أنهم لم يستسيغوا التوجه الجديد للقنصلية و الذي تشرف عليه القنصل العام المغربي و الذي تتسم فيها بالجدية و الصرامة و الانضباط ، و فضوا التوجه لمنابر إعلامية معادية للوحدة الترابية وذلك بالادلاء بشواهد طبية فاقت مدتها 365 ، بغرض إبتزاز الإدارة المغربية قصد الحصول على تعويضات باهضة.

و تجدر الإشارة إلى أن القضاء الإسباني قد حسم مؤخرا البعض من تلك الدعاوي لصالح القنصلية المغربية مما جعل البعض ينهج هذا السلوك الهجين. و أمام تصدي القنصل العام المغربي بلاس بالماس لهذه المحاولات البائسة لأعداء الوحدة الترابية منذ تحملها المسؤولية بالقنصلية المغربية ببيلباو، قرروا التشويش بنشر ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

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