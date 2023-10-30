موقع موالي للبوليساريو بإسبانيا يشوش على عمل القنصلية المغربية بلاس بالماس

2023-10-30 / 13:28
هبة بريس - اسبانيا

قام موقع يساري موالي لعناصر من البوليساريو مؤخرا بالتشويش على عمل القنصلية العامة للمملكة المغربية بلاس بالماس، بل و تعدى ذلك للتدخل في السير العادي لإدارة مغربية متواجدة في التراب الإسباني.

جاء هذا على إثر نشر مقال يتهم فيها القنصل العام للمملكة بالتعامل السيئ لبعض الأعوان المحليين المشتغلين بالقنصلية، غير الواقع يعكس حقائق أخرى تنفي ما جاء في تلك الحملة المسعورة بحيث أن الأعوان المحليين قد داوموا على التسيب في فترات سابقة و أنهم لم يستسيغوا التوجه الجديد للقنصلية و الذي تشرف عليه القنصل العام المغربي و الذي تتسم فيها بالجدية و الصرامة و الانضباط ، و فضوا التوجه لمنابر إعلامية معادية للوحدة الترابية وذلك بالادلاء بشواهد طبية فاقت مدتها 365 ، بغرض إبتزاز الإدارة المغربية قصد الحصول على تعويضات باهضة.

و تجدر الإشارة إلى أن القضاء الإسباني قد حسم مؤخرا البعض من تلك الدعاوي لصالح القنصلية المغربية مما جعل البعض ينهج هذا السلوك الهجين. و أمام تصدي القنصل العام المغربي بلاس بالماس لهذه المحاولات البائسة لأعداء الوحدة الترابية منذ تحملها المسؤولية بالقنصلية المغربية ببيلباو، قرروا التشويش بنشر ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مصرع أم مغربية و3 من أطفالها في حادث سير مروع باسبانيا

مصرع أم مغربية و3 من أطفالها في حادث سير…

2023-10-27 / 17:53
Photo of إيطاليا..العصابات “تصفّي” مهاجرا مغربيا رميا بالرصاص

إيطاليا..العصابات “تصفّي” مهاجرا مغربيا رميا بالرصاص

2023-10-24 / 22:45
Photo of جثة مهاجر مغربي في الشارع العام تستنفر السلطات الإيطالية

جثة مهاجر مغربي في الشارع العام تستنفر السلطات الإيطالية

2023-10-18 / 14:54
Photo of “310” آلاف مغربي في “الضمان الإسباني”

“310” آلاف مغربي في “الضمان الإسباني”

2023-10-17 / 12:01
Photo of لقاء تواصلي مع مغاربة بلجيكا حول “برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال”

لقاء تواصلي مع مغاربة بلجيكا حول “برنامج إعادة إعمار…

2023-10-14 / 22:28
Photo of إيطاليا.. قطار يدهس مهاجرا مغربيا ويرديه قت.يلا

إيطاليا.. قطار يدهس مهاجرا مغربيا ويرديه قت.يلا

2023-10-04 / 12:56
Photo of مصرع عامل مغربي في حادثة شغل بشمال إيطاليا

مصرع عامل مغربي في حادثة شغل بشمال إيطاليا

2023-10-03 / 20:54
Photo of حتى متم يوليوز.. أزيد من 303 ألف مغربي مسجلون بالضمان الاجتماعي الإسباني

حتى متم يوليوز.. أزيد من 303 ألف مغربي مسجلون…

2023-09-19 / 13:35
Photo of مغاربة العالم … الجمارك تسمح فقط بمرور الخيام والأغطية والملابس الغير المستعملة

مغاربة العالم … الجمارك تسمح فقط بمرور الخيام والأغطية…

2023-09-14 / 11:16
Photo of وفد مهم من المساهمين الإسبان يجتمع بالسفيرة “كريمة بنيعيش”

وفد مهم من المساهمين الإسبان يجتمع بالسفيرة “كريمة بنيعيش”

2023-09-12 / 23:39
زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق